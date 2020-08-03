رواية عزازيل: ثورة على الجهل المقدس ومفهوم الموروث الديني - مروان عبد الرزاق

2020/08/03 | 16:15 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#مروان_عبد_الرزاق بعد عقد من الزمن نشعر بالحاجة للكتابة عن رواية "عزازيل"، للروائي يوسف زيدان، الحائزة على جائزة البوكر في عام "٢٠٠٩"، والتي وصفتها "يمنى العيد" رئيسة لجنة التحكيم بأنها تمتلك "الثراء الداخلي، والأسلوب السردي غير العادي والكلاسيكي، كما هو في الروايات العربية الجديدة.



كما عبرت عن القلق الداخلي للشخصيات، وقامت بتصوير وبناء هذه الشخصيات بشكل رائع، واستطاعت أن تطرح أسئلة جريئة ......





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