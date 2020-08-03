المفوضية : تحديث سجلات الناخبين وفتح المراكز للشروع بالانتخابات المبكرة

2020/08/03 | 16:16 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة /- اعلنت مفوضية الانتخابات ، عن خطة لتحديث سجلات الناخبين وفتح المراكز للشروع في الانتخابات المبكرة ، بينة ان رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي وعد بدعم المفوضية ماليا لتثبيت موعد الانتخابات المبكرة.وقالت المفوضية في بيان تلقت “المستقلة” نسخة منه اليوم الاثنين ، بعد استكمل مجلس المفوضين الهيكل التنظيمي للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات على رغم […]

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