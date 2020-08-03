2020/08/03 | 16:27 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( الكاظمي يستقبل وفداً من الناجيات والناجين الأيزيديين من قضاء سنجار) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( الكاظمي يستقبل وفداً من الناجيات والناجين الأيزيديين من قضاء سنجار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).