الصحة العراقية تسجل 2735 إصابة جديدة بفيروس كورونا و66 حالة وفاة

2020/08/03 | 16:27 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - بغداد

أعلنت وزارة الصحة، الاثنين، تسجيل 2735 إصابة جديدة بفيروس كورونا و66 حالة وفاة و2225 حالة شفاء.

وقالت الصحة في الموقف الوبائي اليومي لجائحة كورونا المستجد في العراق ليوم الأثنين المصادف 3 آب 2020 إنه "تم فحص (13647) نموذج في كافة المختبرات المختصة في العراق لهذا اليوم ؛ وبذلك يكون المجموع الكلي للنماذج المفحوصة منذ بداية تسجيل المرض في العراق (1042806)".

وأضافت أنها "سجلت هذا اليوم (2225) حالة شفاء في العراق موزعة كالتالي: بغداد / الرصافة 307، بغداد / الكرخ 407، مدينة الطب 102، النجف الأشرف 210، السليمانية 36 ، أربيل 77، دهوك 9، كربلاء 229، كركوك 81، ديالى 70، واسط 96، البصرة 168، ميسان 50، بابل 149، الديوانية 82، ذي قار 34، الأنبار 37 ، نينوى 46 ، صلاح الدين 35".

وتابعت أن "الأصابات الجديدة لهذا اليوم : 2735 حالة، وكما يلي: بغداد الرصافة 183، بغداد الكرخ 572 ، مدينة الطب 66 ، النجف 127، السليمانية 50 ، أربيل 207، دهوك 77 ، كربلاء 300 ، كركوك 65 ، ديالى 99، واسط 52 ، البصرة 232، ميسان 87 ، بابل 159 ، الديوانية 105 ، ذي قار 59، الأنبار 75، المثنى 71، نينوى 132 ، صلاح الدين 17".

ولفتت الصحة الى أن "الوفيات بلغت 66 حالة وكما يلي: بغداد الرصافة 7، بغداد الكرخ 4 ، مدينة الطب 1 ، السليمانية 4، أربيل 2 ، دهوك 3 ، كربلاء 2 ، كركوك 9 ، ديالى 4، واسط 3 ، البصرة 11 ، بابل 3، الديوانية 2 ، ذي قار 1 ، الأنبار 1 ، المثنى 5 ، نينوى 2 ، صلاح الدين 2".

ومع الموقف الوبائي لهذا اليوم يكون مجموع الشفاء: 94111 ( نسبة الشفاء 71.4 %)، مجموع الأصابات : 131886، الراقدين الكلي: 32841، الراقدين في العناية المركزة: 514، مجموع الوفيات: 4934.

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