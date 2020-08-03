صید ثمین فی قبضة الامن العراقية فی نینوى

2020/08/03 | 16:27 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ألقت القوات العراقية القبض اليوم الاثنين على ارهابي من تنظيم “داعش” في محافظة نينوى....

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