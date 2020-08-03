المنافذ الحدودية: إعادة إرسالية 10 حاويات للإمارات لعدم اكتمال أوراقها الثبوتية

2020/08/03 | 16:29 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة /- أعلنت هيئة المنافذ الحدودية ، عن إعادة إرسالية مكونة من 10 حاويات للإمارات لعدم اكتمال أوراقها الثبوتية في منفذ ميناء ابو فلوس.وقالت الهيئة في بيان تلقت “المستقلة”نسخة منه اليوم الاثنين ، إن “منفذ ميناء ابو فلوس في محافظة البصرة اعاد للامارات ارسالية مواد متنوعة(ملابس، اكسسوارات موبايل، أقمشة، مواد منزلية) بعدد كارتون(16010) وبوزن […]

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