الكاظمي: لابد للعدالة من أن تأخذ مجراها

2020/08/03 | 16:34 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تعهد رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، اليوم الاثنين، بالبحث الجاد عن المختطفين الأيزيديين، وتحويله الى جهد دولي من أجل إعادتهم الى ذويهم، مشددا على انه لابد للعدالة من أن تأخذ مجراها.وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، في بيان تلقت “تقدم” نسخة منه، ان “رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي، استقبل، اليوم الإثنين، وفداً يمثل عدداً …

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