جثير يستدعي سبعة مغتربين لتمثيل منتخب الشباب

2020/08/03 | 17:28 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وجّه مدرب منتخبنا الوطني للشباب لكرة القدم، قحطان جثير، الدعوة لسبعة لاعبين مغتربين للالتحاق بصفوف المنتخب خلال الأيام المقبلة ضمن القائمة الأولية التي تواصل تحضيراتها لبطولة آسيا تحت 19 عاما.

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