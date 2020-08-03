فيسبوك ينافس يوتيوب بميزة جديدة

2020/08/03 | 17:28 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت شركة فيسبوك انها استكملت سلسلة من الاتفاقات للحصول على حق عرض مقاطع فيديو موسيقية على منصتها، أي إضافة تسجيلات مصورة موسيقية محفوظة الحقوق يمكن للمستخدمين مشاهدتها مباشرة عبر الشبكة من دون الحاجة للانتقال إلى يوتيوب.فقد أفادت وكالة “بلومبرغ” نقلاً عن مصادر مطلعة إن من المتوقع أن تعلن فيسبوك، عملاق مواقع التواصل الاجتماعي عن …

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