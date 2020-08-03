2020/08/03 | 17:33 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ ترجمة ….كشف تقرير لموقع ” ديكلاسفايد” البريطاني أن القاعدة الجوية للقوات الملكية البريطانية المعروفة باسم كروتون في نورثامبوتون شاير في وسط انكلترا ليست بقاعدة جوية لبريطانيا كما تدعي وزارة الخارجية بل مقر لأكثر من ألف جاسوس أمريكي يلعبون دورًا رئيسيًا في شبكة التنصت الأمريكية الضخمة وجمع المعلومات الاستخبارية في بريطانيا”.وذكر التقرير الذي […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (في فضيحة جديدة..قاعدة جوية في وسط بريطانيا مقر لأكثر من الف جاسوس امريكي) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (في فضيحة جديدة..قاعدة جوية في وسط بريطانيا مقر لأكثر من الف جاسوس امريكي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).