أطعمة ومشروبات تؤثر سلبا على مرضى الصدفية

2020/08/03 | 17:34 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة..تؤثر الصدفية على ملايين الأشخاص حول العالم، وهو مرض جلدي يتسبب في تراكم الخلايا على سطح الجلد، مما يؤدي إلى ظهور بقع حمراء جافة تترافق مع حكة مؤلمة.نشر موقع “ذا هيلث سايت” تقريرا صحيا أفاد بأنه قد يكون لدى بعض مرضى الصدفية حساسية تجاه بعض الأطعمة والمركبات، مثل الغلوتين الذي هو مركب […]

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