السعد :على الكاظمي الاستعانة بمنظومة استشارية كفوءة لمواجهة التحديات . فيديو

2020/08/03 | 17:36 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة / – ناشد المهندس الاستشاري مازن السعد رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي ، ان يستعين بمنظومة استشارية كبيرة وكفوءة لغرض العبور للضفة الاخرى ومواجهة التحديات .وقال السعد في فيديو تم نشره على موقع اليويتوب وتابعته “المستقلة” اليوم الاثنين ، مناشدا من خلاله رئيس مجلس الوزراء بأن يستعين بفريق من الاستشاريين والخبراء الكفوئين لغرض […]

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