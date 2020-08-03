نائب: الدوائر المتعددة ستزيد مقاعد المكون السني ببغداد والكرد في كركوك ونينوى

2020/08/03 | 17:37 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/خاص..اكد عضو تيار تيار الحكمة النائب حسن فدعم ، الاثنين، ان اعتماد نظام الدوائر الانتخابية المتعددة سيزيد من مقاعد المكون السني على حساب مقاعد الشيعة بالعاصمة بغداد فيما يزيد من مقاعد الكرد في كركوك ونينوى.وقال فدعم لـ/المعلومة/ ان “خلافات حادة حول اعتماد الدوائر الانتخابية المتعددة في قانون الانتخابات والجدل الدائر لازال محل خلاف […]

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