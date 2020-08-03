2020/08/03 | 17:38 - المصدر: الرياضة الان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مدرب منتخب الشباب قحطان جثير يوجه الدعوة لسبعة لاعبين مغتربين ويطالب بتسهيل الإجراءات الإدارية المتعلقة بأوراقهم الثبوتية

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