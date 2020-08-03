اعراض جديدة لـ كورونا تهدد النساء

2020/08/03 | 17:42 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أشارت بعض الدلائل إلى احتمالية وجود ارتباط بين الإصابة بفيروس كورونا وتساقط شعر المريض، بحسب تقرير نشرته صحيفة “بيزنس إنسايدر” Business Insider.فقد أبلغت امرأة من لونغ آيلاند الأميركية، أنها شهدت تساقط كميات كبيرة من شعرها، بعد أكثر من شهرين على إصابتها ب‍فيروس كورونا.وبدأ تساقط الشعر لدى بيغي غورولي (56 عاما) في الأسبوع الثاني …

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