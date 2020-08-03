روسيا تعلن تسجيل اول لقاح ضد كورونا خلال عشرة ايام

2020/08/03 | 17:46 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة..أعلن رئيس صندوق الاستثمارات المباشرة الروسي، كيريل دميتريف، أن الصندوق يتوقع تسجيل أول لقاح ضد فيروس كورونا في روسيا خلال 10 أيام، وأن هناك طلبات من دول أجنبية لإنتاج اللقاح، من بينها البرازيل والهند.وجاءت تصريحات دميتريف لقناة “روسيا 24” قال خلالها: “نتوقع تسجيل اللقاح في روسيا في خلال 10 أيام.بالطبع، ستلتزم […]

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