نائب : الدوائر المتعددة في بغداد سيقلل من مقاعد الشيعة وستذهب للمكون السني

2020/08/03 | 17:47 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة /- اكد عضو تيار تيار الحكمة النائب حسن فدعم ، ان اعتماد نظام الدوائر الانتخابية المتعددة سيزيد من مقاعد المكون السني على حساب مقاعد الشيعة بالعاصمة بغداد فيما يزيد من مقاعد الكرد في كركوك ونينوى.وقال فدعم في تصريح صحفي تابعته “المستقلة” اليوم الاثنين ، ان “خلافات حادة حول اعتماد الدوائر الانتخابية المتعددة في […]

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