الشمري يكشف عن وجود أجندات خبيثة داخلية وخارجية لمنع العراق من الاكتفاء الذاتي

2020/08/03 | 17:49 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشفت لجنة الزراعة والمياه والاهوار النيابية عن وجود أجندات خبيثة داخلية وخارجية لمنع العراق من الاكتفاء الذاتي من المنتجات الحيوانية والزراعية.

وقال رئيس اللجنة سلام الشمري في بيان، انه بعد ان شهد العراق في الفترة الماضية سلسلة الحرائق التي طالت أراضٍ شاسعة من الحنطة والشعير بفعل فاعل وبأجندات واضحة، عادت هذه المرة نحو مزارع الاسماك، مبينا ان ‏مجهولين ألقوا مواد سامة تسببت بنفوق مئات الأطنان من الأسماك في النهر الثالث المصب العام بالقرب من محافظة الديوانية.

ودعا الشمري الجهات المعنية إلى تعزيز اجراءاتها الخاصة بحماية المنتج المحلي الحيواني والزراعي في ظل عدم رغبة البعض داخليا وخارجيا بوصول العراق للاكتفاء الذاتي وتصدير الفائض منه.

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