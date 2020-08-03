حقوقيون يؤكدون إمكانية حل البرلمان بطلب من رئيس الوزراء بعد موافقة رئيس الجمهورية

2020/08/03 | 17:49 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكد حقوقيون آخرون إمكانية حل البرلمان بطلب من رئيس الوزراء بعد موافقة رئيس الجمهورية، دون الحاجة إلى تصويت مجلس النواب وذلك بحسب المادة الرابعة والستين من الدستور أولاً.

وأشار الخبراء، إلى ان المادة الدستورية وضعت حل البرلمان بطريقتين إما بطلب من ثلث أعضاء المجلس، أو بطلب من رئيس مجلس الوزراء وموافقة رئيس الجمهورية من باب الموازنة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، ولا اجتهاد في مورد النص.

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