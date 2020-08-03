الموقف الوبائي اليوم الاثنين: 2735 إصابة جديدة ووفاة 66 وشفاء 2225 مصاباً


الموقف الوبائي اليوم الاثنين: 2735 إصابة جديدة ووفاة 66 وشفاء 2225 مصاباً
2020/08/03 | 17:51 - المصدر: الصباح
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

بغداد/ الصباح 

 

سجلت وزارة الصحة اليوم الاثنين ( 2225) حالة موزعة كالتالي: 

بغداد / الرصافة   307

بغداد / الكرخ      407

مدينة الطب        102

النجف الأشرف    210

السليمانية          36   

أربيل               77

دهوك                9            

كربلاء             229

كركوك             81

ديالى               70

واسط              96           

البصرة             168

ميسان               50

بابل                 149  

الديوانية            82  

ذي قار             34

الأنبار               37     

نينوى                46 

صلاح الدين        35              

    

 

- الإصابات الجديدة: 2735 حالة، وكما يلي:

بغداد الرصافة   183

بغداد الكرخ     572   

مدينة الطب      66   

النجف            127

السليمانية        50        

أربيل            207

دهوك            77                

كربلاء        300 

كركوك       65   

ديالى          99

واسط         52 

البصرة       232

ميسان         87 

بابل           159 

الديوانية       105  

ذي قار        59

الأنبار          75

المثنى          71

نينوى          132 

صلاح الدين    17    

 

 

- الوفيات  66 حالة وكما يلي :

بغداد الرصافة     7

بغداد الكرخ        4 

مدينة الطب        1 

السليمانية          4

أربيل          2 

دهوك            3                 

كربلاء          2 

كركوك         9 

ديالى            4

واسط           3 

البصرة         11 

بابل           3

الديوانية       2 

ذي قار        1 

الأنبار         1   

المثنى          5                

نينوى           2 

صلاح الدين      2               

  

مجموع الشفاء:  94111 (نسبة الشفاء  71.4  %)                       

مجموع الإصابات:   131886                                                 

الراقدون الكلي:         32841                                                     

الراقدون في العناية المركزة: 514                                                  

مجموع الوفيات:   4934

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