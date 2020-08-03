الصحة تكشف تفاصيل تواصلها مع أربع شركات عالمية بشأن لقاح كورونا

2020/08/03 | 17:59 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الصحة والبيئة تشكيل لجنة فنية لمتابعة توفير اللقاح الخاص بفيروس كورونا مع أربع شركات عالمية.

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