انفوغرافيك..تعرف على اكثر دول العالم شرباً للقهوة؟

2020/08/03 | 17:59 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق – متابعة تعود أصول القهوة إلى اليمن منذ القرن الخامس عشر.لكن اليوم يعتبر هذا المشروب الصباحي جزءا لا يتجزأ من عادات الناس حول العالم.حسب موقع worldatlas فإن الفنلنديين هم أكثر الجنسيات شربا للقهوة بمعدل 12 كيلوغراما سنويا للفرد الواحد.في المرتبة الثانية جاءت النرويج بمعدل سنوي قدره 9.9 كغ وآيسلندا في […]

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