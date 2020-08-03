منظمة الصحة العالمية: كورونا أكبر حالة طوارئ واللقاح سيكون تاريخيا

2020/08/03 | 18:00 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- متابعة

قال المدير العام لمنظمة الحة العالمية، إن "فيروس كورونا هو أكبر حالة طوارئ صحية عالمية منذ أوائل القرن العشرين، لكن البحث العالمي عن لقاح مضاد للفيروس تاريخي أيضا".

وأضاف تيدروس أدهانوم جيبريسوس: "هناك لقاحات كثيرة تحت التجربة وعدد منها في المرحلة الأخيرة من التجارب السريرية..



وهناك أمل..



لا يعني هذا أنه سيكون لدينا لقاح، لكن السرعة التي وصلنا بها إلى المستوى الذي وصلنا إليه الآن لم يسبق لها مثيل على الأقل".

وتابع: "ثمة مخاوف من ألا يكون هناك لقاح يمكن أن يجدي نفعا أو ربما يوفر الحماية لبضعة أشهر ليس أكثر..



لكننا لن نعرف قبل أن ننهي التجارب السريرية".

وحث تيدروس، الأمهات على "مواصلة الرضاعة الطبيعية، حتى إن أصبن بـ"كوفيد- 19"، لأن المنافع تفوق مخاطر العدوى بكثير".

في غضون ذلك، أشار مسؤولو منظمة الصحة العالمية، اليوم الاثنين، إلى أن فريقا استقصائيا تحضيريا لم يرجع بعد من الصين التي نشأ فيها فيروس كورونا المستجد.

وأكدوا، أنه من المقرر إرسال فريق أكبر يضم خبراء صينيين ودوليين في المرحلة التالية لمعرفة منشأ الفيروس في مدينة ووهان، لكن توقيت إرساله وتشكيلته لم يتضحا حتى الآن.

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بغداد اليوم - بغداد

أعلنت وزارة الصحة والبيئة، الاثنين، تشكيل لجنة فنية لمتابعة توفير اللقاح الخاص بفيروس كورونا مع أربع شركات عالمية.

وقال الوكيل الفني لوزارة الصحة حازم الجميلي لوكالة الأنباء العراقية، إن "الوزارة ومن خلال اللجنة المشكّلة

بغداد اليوم - متابعة

قال الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، إن سبب ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا في الولايات المتحدة هو زيادة عدد الاختبارات التي تجريها الجهات الصحية، كما دعا إلى فتح المدارس في البلاد.

وغرد ترامب، الاثنين، على تويتر قائلا: &qu

بغداد اليوم - بغداد

أعلنت وزارة الصحة، الاثنين، تسجيل 2735 إصابة جديدة بفيروس كورونا و66 حالة وفاة و2225 حالة شفاء.

وقالت الصحة في الموقف الوبائي اليومي لجائحة كورونا المستجد في العراق ليوم الأثنين المصادف 3 آب 2020 إنه "تم ف

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