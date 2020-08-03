الصحة تشكل لجنة لمتابعة توفير اللقاح الخاص بكورونا مع أربع شركات عالمية وتحدد الفئات المشمولة

2020/08/03 | 18:00 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - بغداد

أعلنت وزارة الصحة والبيئة، الاثنين، تشكيل لجنة فنية لمتابعة توفير اللقاح الخاص بفيروس كورونا مع أربع شركات عالمية.وقال الوكيل الفني لوزارة الصحة حازم الجميلي لوكالة الأنباء العراقية، إن "الوزارة ومن خلال اللجنة المشكّلة متواصلة مع عدد من الشركات التي تعمل على إنتاج اللقاح الخاص بفيروس كورونا".وأضاف، أن "أربع شركات متقدمة في إنتاج اللقاح؛ البريطانية والألمانية والشركة الصينية واللقاح الروسي".وأشار إلى أن "اجتماعات عدة عقدت مع هذه الشركات للتباحث حول نوعية وتفاصيل اللقاح ومعرفة الأكثر فائدة وسرعة في الوصول إلى العراق وكذلك الأسعار".ولفت إلى أن "الوزارة حددت الفئات المشمولة باللقاح في المرحلة الأولى من بينها الملاكات الصحية والأجهزة الأمنية وكبار السن وغيرها من قليلي المناعة".وفي وقت سابق، أكدت وزارة الصحة والبيئة، أن لقاح فيروس كورونا سيتم توفيره نهاية العام الحالي أو بداية العام المقبل، وسيوزع مجانا على المواطنين".

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بغداد اليوم- متابعة

قال المدير العام لمنظمة الحة العالمية، إن "فيروس كورونا هو أكبر حالة طوارئ صحية عالمية منذ أوائل القرن العشرين، لكن البحث العالمي عن لقاح مضاد للفيروس تاريخي أيضا".

وأضاف تيدروس أدهانوم جيبريسوس: "هناك لقاحات

بغداد اليوم - متابعة

قال الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، إن سبب ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا في الولايات المتحدة هو زيادة عدد الاختبارات التي تجريها الجهات الصحية، كما دعا إلى فتح المدارس في البلاد.

وغرد ترامب، الاثنين، على تويتر قائلا: &qu

بغداد اليوم - بغداد

أعلنت وزارة الصحة، الاثنين، تسجيل 2735 إصابة جديدة بفيروس كورونا و66 حالة وفاة و2225 حالة شفاء.

وقالت الصحة في الموقف الوبائي اليومي لجائحة كورونا المستجد في العراق ليوم الأثنين المصادف 3 آب 2020 إنه "تم ف

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