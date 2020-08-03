الإيزيديون جـرح ينزف منذ 2014

2020/08/03 | 18:00 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يحيي العراقيون الذكرى السادسة للمجزرة التي ارتكبها داعش الارهابي ضد الأقلية اليزيدية عام 2014.وتحيي هذه الذكرى ايضا البعثة الدائمة لألمانيا في الامم...

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