الكاظمي يتعهد بالبحث الجاد عن المختطفين الإيزيديين

2020/08/03 | 18:00 - المصدر: كردستان 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الكاظمي يستقبل وفدا من الناجين والناجيات الإيزيديات

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