2020/08/03 | 18:08 - المصدر: الرياضة الان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اللاعبون: كاردو كاميران(كرستال بالاس الانكليزي) وأمين نوفل (ستاندرلييج البلجيكي تحت 19 عاما) والحارس نديم ناظم (فالكنبرغ السويدي)

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