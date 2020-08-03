مسؤول محلي: داعش تهدد القوات الأمنية عبر نشر مفرزه في صحراء الانبار

2020/08/03 | 18:20 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ الانبار..أفاد قائممقام قضاء القائم بمحافظة الانبار احمد المحلاوي، الاثنين، بوجود مفارز لارهابي داعش في المناطق الصحراوية، معتبرا ان الحديث عن انهاء وجود هذه العصابات “كذبة كبيرة”.وقال المحلاوي في تصريح لوكالة الـ/ المعلومة/ إن “ عناصر داعش الاجرامية لازالت تحتفظ بمفارز تنشط بين الحين والاخر في المناطق الصحراوية وتشكل خطرا على القطعات العسكرية […]

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