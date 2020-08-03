بغداد عن استهداف نادي نفط ميسان: الاعمال الارهابية اكبر دليل على النفوس الخربة

2020/08/03 | 18:20 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد..اكد نادي امانة بغداد الرياضي، ان الأعمال الإرهابية الخبيثة هي أكبر دليل على النفوس الخربة، مبينا انها تحاول ايقاف نجاحات نفط ميسان.وذكر النادي في بيان تلقته / المعلومة/ ان “الهيأة الإدارية لنادي امانة بغداد الرياضي، تدين بأشد عبارات الاستنكار التفجير الإرهابي الذي تعرض له مقر نادي نفط ميسان”.واكد أن “تلك الأعمال […]

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