رئيس مجلس النواب يستذكر الجريمة الوحشية بحق الإيزيديين

2020/08/03 | 18:23 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استذكر رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، اليوم الاثنين، الجريمة الوحشية بحق الإيزيديين على يد عصابات داعش الإرهابية.ونقل المكتب الإعلامي لرئيس مجلس النواب، عنه قوله في بيان تلقت “تقدم” نسخة منه، “نستذكر بألم كبير الجرائم الوحشية التي ارتكبتها عصابات تنظيم داعش الإرهابية بحق أبناء المكون الإيزيدي من قتل وسبي وتهجير، مجددين إدانتنا لهذا العمل الإرهابي …

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