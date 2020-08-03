2020/08/03 | 18:44 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الموارد المائية ترفع دعوى قضائية على الجهات المعنية برمي المياه الثقيلة في دجلة هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع الفرات نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2020/08/03 | 18:44.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع الفرات نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الموارد المائية ترفع دعوى قضائية على الجهات المعنية برمي المياه الثقيلة في دجلة) نشر أولاً على موقع (الفرات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الموارد المائية ترفع دعوى قضائية على الجهات المعنية برمي المياه الثقيلة في دجلة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الفرات نيوز).