الرئاسة اللبنانية : تعيين شربل وهبة وزيراً للخارجية

2020/08/03 | 18:54 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة / متابعة /- أعلنت الرئاسة اللبنانية، أن رئيس الجمهورية، ميشال عون، ورئيس الوزراء، حسان دياب، وقعا مرسوما بتعيين شربل وهبة وزيراً للخارجية والمغتربين، ليحل مكان سلفه المستقيل، ناصيف حتي.وبحسب خبر أوردته الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان، وتابعته “المستقلة” اليوم الاثنين ، إن ميشال عون وحسان دياب، وافقا على استقالة حتي الذي غادر المنصب […]

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