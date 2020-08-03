ارتفاع اسعار النفط: خام برنت يصل الى 43.57 دولار للبرميل والخام الامريكي الى 40.33 دولار

2020/08/03 | 18:58 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق – متابعة صعدت أسعار النفط اليوم، إذ عوضت بيانات صناعة إيجابية من أوروبا وآسيا زيادة وتيرة الإصابات بكوفيد-19 حول العالم والمخاوف من حدوث زيادة في معروض الخام.وبحلول الساعة 13:44 بتوقيت غرينيتش، ارتفع خام “برنت” بواقع خمسة سنتات إلى 43.57 دولار للبرميل وزاد الخام الأمريكي “غرب تكساس الوسيط” ستة سنتات إلى 40.33 دولار […]

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