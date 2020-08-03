نائب سابق : لا توجد ضمانات ملموسة لنزاهة الانتخابات المقبلة

2020/08/03 | 19:00 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة /- اعتبر النائب السابق والقيادي في الجبهة التركمانية حسن توران، أن الانتخابات المبكرة المزمع اقامتها في حزيران المقبل قد لا تختلف عن سابقتها من حيث تزوير النتائج.وقال توران في تصريح صحفي اليوم الاثنين ،“لا توجد ضمانات ملموسة لنزاهة الانتخابات المقبلة سواء بخطوات المفوضية او استخدام نفس جهاز الشركة الكورية المخترقة وعدم وجود شركة […]

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