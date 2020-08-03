الزراعة: سداد مستحقات الفلاحين قبل إقرار الخطة الشتوية

2020/08/03 | 19:01 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت وزارة الزراعة، حرصها الشديد على صرف مستحقات الفلاحين قبل إقرار الخطة الزراعية الشتوية.

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