2020/08/03 | 19:02 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- زفاف في القمة .. عرس كردي على ارتفاع ألفي متر (صور) هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة ناس الإلكتروني بتاريخ: 2020/08/03 | 19:02.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة ناس.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (زفاف في القمة .. عرس كردي على ارتفاع ألفي متر (صور)) نشر أولاً على موقع (وكالة ناس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (زفاف في القمة .. عرس كردي على ارتفاع ألفي متر (صور)) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة ناس).