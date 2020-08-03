2020/08/03 | 19:02 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ’ضابط الاستخبارات هرب بـ 57 ورقة’.. عراقي يروي تفاصيل قصته المؤلمة وخسارته المزدوجة! هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة ناس الإلكتروني بتاريخ: 2020/08/03 | 19:02.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة ناس.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (’ضابط الاستخبارات هرب بـ 57 ورقة’.. عراقي يروي تفاصيل قصته المؤلمة وخسارته المزدوجة!) نشر أولاً على موقع (وكالة ناس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (’ضابط الاستخبارات هرب بـ 57 ورقة’.. عراقي يروي تفاصيل قصته المؤلمة وخسارته المزدوجة!) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة ناس).