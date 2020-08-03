شـــجــــن - قـصـة قــصـيــرة - أحمد الخميسي

2020/08/03 | 19:05 - المصدر: الحوار المتمدن

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#أحمد_الخميسي كنت أمضي في الشارع لا أذكر إلى أين حين سمعت عن يميني صوتا بدا أنه صوت أحد الأصدقاء، لم أر وجهه، لكني سمعت صوته يقول لي: أخوك اسحق توفي، الله يرحمه.



التفت إلى اليمين فرأيت على قارعة الرصيف أمام عمارة صفين من الكراسي، وفي القلب منها حلقة من الجالسين تتوسطها شابة جميلة في فستان بنفسجي بصدر مفتوح.



لم تكن تضحك أو تبتسم لكن ملامحها كانت تشي بسعادة مكتومة.



قلت لنفسي: إن كان الصوت قد نبهني إلى وفاة اسحق ف ......





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