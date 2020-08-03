الذكرى 74 لتأسيس الحزب الشيوعي السوداني - تاج السر عثمان

2020/08/03 | 19:05 - المصدر: الحوار المتمدن

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#تاج_السر_عثمان يصادف يوم 16 أغسطس القادم الذكرى 74 لتأسيس الحزب الشيوعي السوداني، ولأهمية هذه المناسبة نعيد نشر المقال حول مصادر تاريخ الحزب الشيوعي السوداني، بعد وتنقيحه، وتحديثه باضافة ما تيسر لنا الحصول علي إصدارات جديدة حول تاريخ الحزب ، فما هي تلك المصادر؟مصادر تاريخ الحزب الشيوعي للحزب الشيوعي السوداني تراث وتاريخ عريق استمر منذ تأسيسه في اغسطس 1946م، ومن اكثر الأحزاب السودانية التي اهتمت بنشر ......





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