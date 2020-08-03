الأزمة الايدولوجية للرأسمالية - حازم كويي

2020/08/03 | 19:05 - المصدر: الحوار المتمدن

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#حازم_كويي أختفى الوعد الرأسمالي عن المستقبل مع الأزمة المالية العالمية .كانت الفكرة أن الرأسمالية ستؤدي الى الاستقرار الاقتصادي والسياسي والابتكار والكفاءة .لقد تعثرت على أبعد تقدير مع الأزمة المالية العالمية بعد عام 2007،خاصة في جنوب العالم .فكرة الاستقرار الاقتصادي أصبحت عبثية بسبب الازمات الاقتصادية والمالية المستمرة والعميقة: من الأزمة المصرفية في نيويورك عام 1987 إلى أزمة المكسيك في عام 1994/19 ......





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