ظريف: غزو العراق كان نتيجة سوء تقدير القوى الكبرى

2020/08/03 | 19:05 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة… اعتبر وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف، الاثنين، إن خطا الحسابات التي ترتكبها القوى الكبرى أو بعبارة أخرى القوى العظمى في عملية النظام العالمي الجديد ، لها نتائج كارثية أكثر بكثير من الأخطاء التي ترتكبها البلدان الأخرى.وقال ظريف في الجلسة الثانية من سلسلة خطباته تحت عنوان “العالم في المرحلة الانتقالية” ، إن […]

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