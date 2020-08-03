أغنى البلدان تتصدر طابور الحصول على لقاح مضاد لـ “كوفيد-19”

2020/08/03 | 19:05 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة..اتفقت الولايات المتحدة واليابان ودول الاتحاد الأوروبي على شراء 1.3 مليار جرعة من لقاح مضاد للفيروس التاجي، الذي لم يبتكر حتى الآن.وتفيد Bloomberg للخدمات الإخبارية استنادا إلى دراسة أجرتها شركة Airfinity، بأن الولايات المتحدة وبريطانيا اتفقتا مع شركتي Sanofi وGlaxoSmithKline Plc، واليابان مع شركة Pfizer والاتحاد الأوروبي ينوي شراء اللقاح ولكنها لم […]

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