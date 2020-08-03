الموارد المائية تكشف عن اجراءات قضائية بحق المتجاوزين على الحصص المائية

2020/08/03 | 19:06 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الموارد المائية، اليوم الاثنين، عن رفعها دعوى قضائية بحق جهات في بغداد قالت إنها ترمي تصاريف مياه المجاري الثقيلة في نهر دجلة، كاشفة عن اجراءات قضائية بحق المتجاوزين على الحصص المائية.وقال بيان للوزارة تلقت “تقدم”، نسخة منه، إنه “بناء على توجيه رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي وبمتابعة من قبل وزير الموارد المائية مهدي …

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