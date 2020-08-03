2020/08/03 | 19:06 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انهار سد الرونة بمنطقة حبابة في محافظة عمران باليمن نتيجة الأمطار الغزيرة والمستمرة، وأطلق الدفاع المدني تحذيرات للمواطنين، طالبا إخلاء المنازل الواقعة في مجرى السيول بالمنطقة.ونقل موقع “البوابة الإجبارية اليمنية” عن مصدر محلي قوله، إن “سد الرونة في منطقة حبابة انفجر وانهار جدار حاجز المياه جراء سيول الأمطار الغزيرة”.وأشارت المعلومات الأولية إلى “عدم …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص انهيار سد في اليمن والسلطات تبدا بإخلاء المنازل وكالة تقدم الاخبارية.

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