الرصافة تسجل “انخفاضاً” بمعدل اصابات كورونا خلال 24 ساعة

2020/08/03 | 19:07 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق – بغداد اعلن مدير عام صحة بغداد الرصافة عبد الغني الساعدي عن تسجيل 183 اصابة جديدة بفيروس كورونا في جانب الرصافة من بغداد.وقال الساعدي، في بيان له: ان “المؤسسات الصحية في الرصافة سجلت اليوم 183 اصابة جديدة بفيروس كورونا موزعة كالتالي:.– 28 حالة خلال الرصد الوبائي للقطاعات الصحية • قطاع بغداد […]

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