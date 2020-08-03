التجارة تخفض اسعار حافلات تويوتا هايس موديل 2014

2020/08/03 | 19:12 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة /- اعلنت وزارة التجارة عن قيام الشركة العامه لتجارة السيارات والمكائن في الوزارة بتخفيض اسعار حافلات تويوتا هايس (١٤) راكب موديل 2014 من (٣٤،٠٩٨،٠٠٠) دينار إلى (٣٢،٠٠٠،٠٠٠) دينار والبيع بنظام الاقساط.واكد مدير عام الشركة المهندس باسم نعيم العكيلي بحسب بيان لوزارة التجارة تلقت “المستقلة” نسخة منه اليوم الاثنين ، ان ادارة الشركه وضعت […]

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