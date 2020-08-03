صحيفة عبرية: ملايين اليهود الصهاينة غير محميين من صواريخ حزب الله وحماس

2020/08/03 | 19:17 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ ترجمة … كشف تقرير لصحيفة تايمز اوف اسرائيل العبرية ، الاثنين، أن حوالي 30 بالمائة من الصهاينة في الكيان المحتل لا يستطيعون الوصول إلى ملاجئ الحماية من القنابل العاملة بالقرب من منازلهم ، بما في ذلك أكثر من ربع مليون شخص يعيشون بالقرب من الحدود مع قطاع غزة ولبنان وهي المناطق التي من المرجح […]

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