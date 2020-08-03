الصحة تعلن تشكيل لجنة لمتابعة لقاحات كورونا في العالم

2020/08/03 | 19:19 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ألترا عراق ـ فريق التحريرأعلنت وزارة الصحة والبيئة، تشكيل لجنة فنية لمتابعة توفير اللقاح الخاص بفيروس كورونا مع أربع شركات عالمية.

الصحة: أربع شركات متقدمة في إنتاج اللقاح؛ البريطانية والألمانية والشركة الصينية واللقاح الروسي

قال الوكيل الفني لوزارة الصحة حازم الجميلي للوكالة الرسمية، وتابعه "ألترا عراق"، إن "الوزارة ومن خلال اللجنة المشكّلة متواصلة مع عدد من الشركات التي تعمل على إنتاج اللقاح الخاص بفيروس كورونا".

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أضاف أن "أربع شركات متقدمة في إنتاج اللقاح؛ البريطانية والألمانية والشركة الصينية واللقاح الروسي".

وأشار إلى أن "اجتماعات عدة عقدت مع هذه الشركات للتباحث حول نوعية وتفاصيل اللقاح ومعرفة الأكثر فائدة وسرعة في الوصول إلى العراق وكذلك الأسعار".

ولفت إلى أن "الوزارة حددت الفئات المشمولة باللقاح في المرحلة الأولى من بينها الملاكات الصحية والأجهزة الأمنية وكبار السن وغيرها من قليلي المناعة".

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