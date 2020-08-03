مؤشرات اسهم اوروبا تسجل ارتفاعاً بأكثر من 2% في الختام

2020/08/03 | 19:23 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق – بغداد ارتفعت مؤشرات الأسهم الأوروبية بأكثر من 2 بالمائة في ختام تعاملات اليوم الإثنين، بعد بيانات التصنيع الإيجابية وموسم نتائج الأعمال.وارتفعت أسهم السيارات بنحو 3.8 بالمائة لتقود مكاسب البورصات الأوروبية مع إغلاق كافة القطاعات في المنطقة الخضراء.وتوسع النشاط الصناعي في منطقة اليورو خلال الشهر الماضي، كما ارتفع النشاط الصناعي في […]

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