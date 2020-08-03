حادث مروري مروع يؤدي لمصرع 14 مواطن . صورة

2020/08/03 | 19:29 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة /- لقى ١٤ مواطنا مصرعهم بحادث مروري على الطريق الدولي بين الناصرية وبابل .وقال مصدر امني في تصريح صحفي اليوم الاثنين ، ان حادث اصطدام حافلة لنقل الركاب مع شاحنة حمل على الطريق الدولي بين الناصرية وبابل ادى الى مصرع ١٤ شخصا من أهالي الناصرية كانوا في طريقهم إلى كربلاء .

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